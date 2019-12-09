شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك اليوم .. كاريترون يطالب جهازه المعاون بتقرير عن مباراة بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك تقرير فنى من جهازه المعاون عن مباراة نظيرة بيراميدز أمام إف سى نواذيبو المورتانى فى بطولة الكونفدرالية الافريقية للوقوف على نقاط الضعف و القوة قبل مواجهة الأبيض فى الدورى المصرى .

حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على نواذيبو الموريتانى بنتجية 6/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات Advertisements

وتاتى مباراة الزمالك أمام بيراميدز والتى ستجمع الفريقين فى الدورى الممتاز بعد إغلاق الفريقين صفحة البطولات الإفريقية والعودة للمنافسة المحلية ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الدورى الممتاز.

وتكون مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى الجولة السابعة للدورى الممتاز، وهى الأولى بين الفريقين منذ فوز الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.