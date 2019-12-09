شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: سداسية نواذيبو دفعة قوية لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه الفوز على نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ديسابر خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "سعيد جدًا بنتيجة المباراة، وتحقيق أول فوز على أرضنا، ونسعى للتأهل لربع نهائى الكونفدرالية، كما إننى سعيد بأداء اللاعبين واصرارهم على زيادة حصيلة الأهداف".

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تابع المدير الفنى لبيراميدز: "الفوز على نواذيبو بسداسية ومن قبل الفوز على النجوم بنتيجة 6 / 1 فى كأس مصر، سيكون دافع قوى للاعبين قبل مواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل بالجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز".

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وكان بيراميدز حقق الفوز خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبعد الفوز على نواذيبو الموريتانى ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 6 معتلى جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن المصرى البورسعيدى صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط، وإينوجو رينجرز فى المركز الثالث بدون نقاط، ونواذيبو فى المركز الرابع بدون نقاط أيضًا.