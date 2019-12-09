شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل فريق المصري البورسعيدى تحطيم الأرقام القياسية بالكونفيدرالية الأفريقية بعدما نجحوا مساء اليوم فى تحقيق الفوز السادس على التوالى بالبطولة على حساب رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة .



ويعد المصرى أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 .

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى لمجموعته بفارق الأهداف عن بيراميدز الذى نجح أيضا فى الفوز على نوذابيو الموريتانى بستة أهداف مقابل للاشئ .