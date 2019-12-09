اخبار الرياضه

المصري البورسعيدى يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالكونفيدرالية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

واصل فريق المصري البورسعيدى تحطيم الأرقام القياسية بالكونفيدرالية الأفريقية بعدما نجحوا مساء اليوم فى تحقيق الفوز السادس على التوالى بالبطولة على حساب رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة .


ويعد المصرى أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 .

Advertisements

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى لمجموعته بفارق الأهداف عن بيراميدز الذى نجح أيضا فى الفوز على نوذابيو الموريتانى بستة أهداف مقابل للاشئ .



المصرى يحطم الارقام القياسية

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدى يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا