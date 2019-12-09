شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام :أرشح بيراميدز للتتويج بالبطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن فريق بيراميدز قادر على التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى يشارك بها الفريق حاليا.

تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة TIME SPORTS بيراميدز فريق قوي يضم لاعبين كبار أمثال عبدالله السعيد وعمر جابر و أحمد الشناوي و علي جبر و محمد فاروق و إريك تراوري و نبيل دونجا ، و آخرين و أرشحه للفوز بالكونفدرالية.

أضاف عضو اتحاد الكرة السابق ، بيراميدز و المصري يسيران بخطوات جيدة فى البطولة الكونفدرالية ، و أرشحهما للتأهل عن المجموعة التى يتواجدان بها.

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية التي أقيمت فعالياتها بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تواجد فريقي المصري وبيراميدز في المجموعة الأولى رفقة رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.