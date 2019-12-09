شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة بيراميدز و المصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى من دورى المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية برصيد 6 نقاط و ياتى بالمركز الثانى فريق المصرى البورسعيدى بنفس عدد النقاط عقب أنتهاء مباريات الجولة الثانية . حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب مجموعة بيراميدز و المصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.