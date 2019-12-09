شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 8 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 8 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إلغاء المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الفرنسى باتريس كارتيرون.

الزمالك يلغى مؤتمر "كارتيرون" بعد الفوز على الشرقية وأول أغسطس

قرر مسؤولو الزمالك إرجاء مؤتمر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى كان من المقرر إقامته اليوم الأحد، لتقديمه برفقة جهازه المعاون الجديد بعد تولى المسؤولية الفنية خلفاً للصربى ميتشو. وجاء إرجاء مؤتمر الفرنسى باتريس كارتيرون بعدما قاد الفريق فى مباراتى الشرقية وأول أغسطس الأنجولى، لضيق الوقت الذى حال دون إقامة مؤتمر لتقديمه فور توليه المسؤولية الفنية خلفا لميتشو، ليقرر مسؤولو الزمالك إقامة المؤتمر اليوم الأحد، قبل أن يتم إلغاؤه خاصة أن الفريق حصل على راحة اليوم بعد الفوز بالأمس على أول أغسطس الأنجولى بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

محمود فتح الله يتسلم 50% من مستحقاته بالزمالك بعد اتفاق حل الأزمة

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تسلم محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق، 50% من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعد الاتفاق الودى الذى تم بينه وبين إدارة قلعة ميت عقبة، على حل أزمة مستحقاته المتأخرة. ووافق فتح الله على الحل الودى مع الزمالك بجدولة مستحقاته مع النادى بصورة مريحة للنادى الأبيض بدلا من الحصول على مستحقاته دفعة واحدة فى الفترة الحالية، بعد الحصول على 50% من المستحقات المتأخرة له على أن يتم جدولة باقى المبلغ، بعدما تواجد اللاعب بالأمس في مقر اتحاد الكرة للاتفاق على حل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.

الزمالك يصرف مكافآت "فورية" لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات

قرر مسؤولو الزمالك صرف مكافآت للاعبين بصورة فورية لمواصلة الانتصارات فى المرحلة المقبلة، بعد تصحيح الفريق لمساره باستعادة الانتصارات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق ونجح الزمالك، مؤخراً، فى تحقيق الفوز على الشرقية فى دور الـ32 كأس مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز الأبيض بالأمس على أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثنائية نظيفة سجلها المغربى أشرف بن شرقى.

كارتيرون: حققنا الفوز على فريق صعب وهدفى رفع الروح المعنوية

أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عن رضاءه بأداء فريقه أمام أول أغسطس الأنجولى، وتحقيق الفوز بثنائية بالمباراة التى جمعتهما مساء بالأمس على استاد السلام، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قال كارتيرون: "لقاء كان صعب والمتنافس قوي وكان يخوض نصف نهائي دوري الابطال من نسختين، وراض عن الروح القتالية والفوز مهم جدا وحققنا الهدف، وكان هناك نقطة سلبية هي عدم خلق فرص كثيرة علي المرمي رغم السيطرةً".