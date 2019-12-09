حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 8 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 8 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المصري يهزم رينجرز 4 / 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية المصري يهزم رينجرز 4 / 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية أسوان يهزم طنطا 4/5 بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر إنفو جراف.. تعرف على مواجهات دور الـ16 لكأس مصر الصين والسعودية طريق الاهلي للتعاقد مع النيجيري إيليكي بأوامر من فايلر محلل أداء الكبار يشهد فوز شباب الأهلي علي إنبي Advertisements جلسة مطولة بين فايلر وإكرامى فى الأهلي.. صور أزمة النقاز تكشف راتب "أوناجم" فى الزمالك بعد فسخ عقد الظهير التونسى سوبر كورة.. تقرير منسق الكاف يكشف حقيقة تغريم الزمالك 25 ألف دولار أحمد على يقرر الرحيل عن بيراميدز بعد تجاهل ديسابر

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