أهداف مباراة بيراميدز و نواذيبو الموريتانى فى الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر من تحقيق فوزًا عريضًا على إف سى نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
أحرز محمد فاروق هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 10 من ضربة ثابتة، ثم أحرز إيريك تراورى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 32 من ضربة رأس متقنة، وأحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثالث لبيراميدز بالدقيقة 52، ثم أحرز محمد فاروق هدفه الثانى والرابع لفريقه فى الدقيقة 56، وأحرز الإيفوارى ويلفريد كانون الهدف الخامس فى الدقيقة 75، وسجل تراورى الهدف السادس فى الدقيقة 84، ليحصد بيراميدز ثلاث نقاط هامة فى مشواره بالكونفدرالية.
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