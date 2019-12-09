شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاحد 8 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها إجراء الجهاز الفنى لتدريبات خاصة لثنائى الهجوم مروان محسن والمغربى وليد ازارو ، بالإضافة لتعافى التونسى على معلول من إصابته بالعضلة الضامة التى ضربته فى لقاء فريقه أمام النجم الساحلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا

صراع تهديفى بين أزارو ومروان محسن فى مران الأهلي

أجرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تقسيمة قوية بين لاعبى الفريق غير الأساسيين على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

على معلول يتخلص من إصابة الضامة ويستعد للعودة لتدريبات الأهلى

تخلص التونسى على معلول ، ظهير أيسر النادى الأهلى، من إصابة الضامة، وبدأ الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم، الأحد، استعداداً للعودة لتدريبات الفريق الأحمر، والذى سيكون بمجرد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى ينفذه اللاعب حاليا.

بأوامر من فايلر محلل أداء الكبار يشهد فوز شباب الأهلي علي إنبي

نجح فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 1999، في تحقيق فوزاً صعباً على ضيفه إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٦ من دوري الجمهورية

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جلسة مطولة بين فايلر وإكرامى فى الأهلي.. صور

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، جلسة مطولة مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، بعد انتهاء المران اليوم، الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ضحك ولعب وجد فى مران الأهلي استعداداً لاستئناف الدوري

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ، عبر حسابها على تويتر، صوراً من مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام.