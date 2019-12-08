بعد فوز البحرين .. سجل أبطال كأس الخليج على مر التاريخ

الأحد 8 ديسمبر 2019

تمكن المنتخب البحريني من تحقيق لقب بطولة كأس الخليج العربي في نسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” التي أقيمت في قطر، بعد الفوز على حساب المنتخب السعودي بهدف نظيف أحرزه محمد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني والمباراة ، ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي سجل أبطال البطولة الخليجية.



سجل أبطال كأس الخليج العربي

ويعد منتخب الكويت هو الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج العربي بـ10 ألقاب ويأتي بعده السعودية والعراق وقطر بـ3 ألقاب لكل منتخب وإليكم سجل الفائزين بلقب كأس الخليج العربي:

منتخب الكويت: 10 ألقاب في أعوام (1970، 1972، 1974، 1976، 1982 1986، 1990 ، 1996، 1998، 2010).

منتخب السعودية: 3 ألقاب في أعوام (1994، 2002، 2003).

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منتخب العراق: 3 ألقاب في أعوام (1979، 1984، 1988).

منتخب قطر: 3 ألقاب في أعوام (1992، 2004، 2014).

منتخب الإمارات: لقبان في عامي (2007، 2013).

منتخب عمان: لقبان في عامي (2009، 2017).

منتخب البحرين: لقب وحيد في عام (2019).

البحرين تخطف لقب خليجي 24 من أنياب الأخضر السعودي

وكان المنتخب البحريني قد حقق مفاجأة قوية بالتغلب على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد خليفة الدولي ، ليحصد الأحمر اللقب الخليجي الأول لهم في التاريخ ،حيث حل الأحمر وصيفا في أعوام (1970، 1982، 1992، 2003) وحصل منتخب البحرين على المركز الثالث في 3 مرات من إجمالي 22 مشاركة، وذلك أعوام (1990، 1994، 2004)، واكتفى بالحصول على المركز الرابع 5 مرات أعوام (1976، 1979، 1988، 2002، 2013).