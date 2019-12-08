برغم الخسارة .. مكاسب حققها الأخضر السعودي من خليجي 24 

الأحد 8 ديسمبر 2019

خيب المنتخب السعودي آمال الجماهير السعودية بتحقيق اللقب الخليجي الرابع بالخسارة أمام البحرين بهدف نظيف في نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين، وعلى الرغم من الهزيمة يستعرض موقع الخليج 365 مكاسب حققها الأخضر السعودي من البطولة الخليجية.



1_ 2 مليون دولار

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي 24 عن حصول حامل لقب خليجي 24 المنتخب البحريني على مبلغ 2 مليون دولار، بينما يتم منح الوصيف المنتخب السعودي مليون دولار، وكذلك يحصل كل منتخب شارك في تلك النسخة على مليون دولار ليكون إجمالى أرباح الأخضر السعودي 2 مليون دولار وهوا ما يعادل سبعة ملايين ونصف المليون ريال سعودي.

2_ الوصول التوليفة الدفاعية الجيدة

عانى المنتخب السعودي مؤخرا من ضعف الخيارات في قلب الدفاع، ما جعله يستقبل أهدافا عديدة في مختلف مشاركاته، الفرنسي رينارد استطاع أن يحسن من أداء الخط الخلفي، معتمدا في البطولة على ثنائية محمد خبراني وتمبكتي، بالإضافة إلى زياد الصحفي.

3_ الإطمئنان على مستقبل الأخضر السعودي الهجومي

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أظهر الثنائي عبد الله الحمدان وفراس البريكان مقدرتهما على قيادة الخط الهجومي للأخضر مستقبلاً حيث كان هذا المركز ينقص المنتخب السعودي الذي في السنوات الماضية، حيث المدربين السابقين على اللعب بمهاجم وهمي نظرا لقلة الخيارات في هذا المركز ،لذا فالحمدان والبريكان ربما يكونان الحل الذي يعتمد عليه رينارد في تصفيات كأس العالم المقبلة.

4_ الوقوف على أهمية لاعبي الهلال السعودي في تشكيلة الأخضر

أدرك الفرنسي هيرفي رينارد أهمية تواجد لاعبي الهلال السعودي في تشكيلة الأخضر السعودي في المباريات المقبلة حيث غاب كلا من "سلمان الفرج وهتان باهبري ونواف العابد وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك" من لاعبي الهلال السعودي الدوليين عن مواجهة المنتخب السعودي الأولى أمام الكويت حيث تلقى الخضر هزيمة قاسية بثلاثية مقابل هدف قبل أن يعود نجوم الزعيم في الجولتين الثانية والثالثة ويساهموا في صعود الخُضر لنهائي كأس الخليج العربي 24 وإليكم أرقام لاعبي الهلال السعودي :_

المنتخب السعودي ثاني أقوى خط هجوم في خليجي 24 بفضل البريكان وباهبري

تمكن المنتخب السعودي من تسجيل ثاني أكبر عدد من الأهداف طوال مرحلة دور المجموعات ومرحلتي نصف النهائي والنهائي بعد المنتخب القطري ، حيث سجل نجوم الأخضر 6 أهداف.

ويتصدر الثنائي فراس البريكان وهتان باهبري لاعب الهلال السعودي هدافي الأخضر برصيد 5 أهداف ،حيث سجلا ثلثي أهداف المنتخب، كما أحرز عبدالله الحمدان هدفا وكذلك محمد خبراني.

نجم الهلال السعودي الاكثر صناعة للأهداف

أما على مستوى صناعة الأهداف فتصدر نواف العابد نجم فريق الهلال السعودي قائمة الأكثر صنعا للأهداف بعدما صنع 3 أهداف لزملائه حيث ساهم في نصف عدد أهداف منتخب بلاده، أما الأهداف الثلاثة الأخرى صنعها سالم الدوسري وسلمان الفرج من لاعبي الهلال وفراس البريكان.