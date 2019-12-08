شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مكالمة هاتفية، بنظيره، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحته، من الوعكة الصحية التي يمر بها بالفترة الحالية.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قائلا: «تلقيت اتصالا غاليا من أخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وطمنته أنا بخير والمهم إنه كمان يكون بخير».

يذكر أن تركي آل الشيخ قام مؤخراً بزيارة محمود الخطيب في منزله للاطمئنان عليه، وإنهاء كافة الخلافات التي تمت بينهما في الأشهر الأخيرة.