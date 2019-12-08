شكرا لقرائتكم مدرب اينوجو رينجرز يؤكد أفضلية المصرى البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ساليسيو يوسف المدير الفني لفريق اينوجو رينجرز النيجيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب نهاية مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدفين أن المصري كان الأفضل على مدار الشوطين لذا استحق الفوز وبهذه النتيجة الكبيرة .

وأضاف يوسف أن لاعبيه لم يؤدوا المطلوب منهم على مدار الشوطين وسكنت شباكهم أهداف سهلة صعبت من مهمتهم في العودة إلى المباراة ، مؤكدًا أنه يسعى إلى تكوين فريق قوي لرينجرز في الفترة القادمة خاصًة وأنه لم يمر على توليه المسئولية سوى 10 أيام على الأكثر

واختتم المدير الفنى لرينجرز النيجيرى حديثه بأن الأمل في الصعود ما زال باقيا حيث يأمل الفريق في الفوز بكافة مبارياته المقبلة سعيا للصعود لدور الثمانية.