اخبار الرياضه

مدرب اينوجو رينجرز يؤكد أفضلية المصرى البورسعيدي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مدرب اينوجو رينجرز يؤكد أفضلية المصرى البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ساليسيو يوسف المدير الفني لفريق اينوجو رينجرز النيجيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب نهاية مباراة فريقه أمام المصري  البورسعيدي والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدفين أن المصري كان الأفضل على مدار الشوطين لذا استحق الفوز وبهذه النتيجة الكبيرة .

 

وأضاف يوسف أن لاعبيه لم يؤدوا المطلوب منهم على مدار الشوطين وسكنت شباكهم أهداف سهلة صعبت من مهمتهم في العودة إلى المباراة ، مؤكدًا أنه يسعى إلى تكوين فريق قوي لرينجرز في الفترة القادمة خاصًة وأنه لم يمر على توليه المسئولية سوى 10 أيام على الأكثر

 

واختتم المدير الفنى لرينجرز النيجيرى حديثه بأن الأمل في الصعود ما زال باقيا حيث يأمل الفريق في الفوز بكافة مبارياته المقبلة سعيا للصعود لدور الثمانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب اينوجو رينجرز يؤكد أفضلية المصرى البورسعيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا