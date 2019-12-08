شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن جاهزية أوباما لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بجهاز الزمالك، جاهزية يوسف أوباما مهاجم الفريق للتواجد فى مواجهة بيراميدز، التى ستقام يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وقام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك باستبدال أوباما، بالأمس، فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى أقيمت على ستاد السلام، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، وأكد كارتيرون عقب المباراة إنه قام باستبدال أوباما لكونه عائد من إصابة ويرغب فى الحفاظ عليه.

وتابع المصدر ذاته إن الاستبدال الذى قام به كارتيرون حتى يكون أوباما جاهزاً للمشاركة بصورة أكبر فى مواجهة بيراميدز حيث يرغب المدرب الفرنسى فى وصول اللاعب للجاهزية اللازمة للمشاركة طوال الـ90 دقيقة لكونه أحد عناصر الفريق الرئيسية التى يرغب فى الاستفادة منها بأفضل صورة.