شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن جاهزية أوباما لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك باستبدال أوباما، بالأمس، فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى أقيمت على ستاد السلام، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، وأكد كارتيرون عقب المباراة إنه قام باستبدال أوباما لكونه عائد من إصابة ويرغب فى الحفاظ عليه.
وتابع المصدر ذاته إن الاستبدال الذى قام به كارتيرون حتى يكون أوباما جاهزاً للمشاركة بصورة أكبر فى مواجهة بيراميدز حيث يرغب المدرب الفرنسى فى وصول اللاعب للجاهزية اللازمة للمشاركة طوال الـ90 دقيقة لكونه أحد عناصر الفريق الرئيسية التى يرغب فى الاستفادة منها بأفضل صورة.
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