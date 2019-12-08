شكرا لقرائتكم بيراميدز يقسو على نواذيبو الموريتاني بسداسية بالجولة الثانية بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بفوز فريق الاهرام بسداسية نظيفه فى اللقاء الذى اقيم على ستاد الدفاع الجوي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الشوط الأول

واحرز الهدف الأول لبيراميدز اللاعب محمد فاروق وجاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، ثم اضاف ايرك تراورى الهدف الثانى فى الدقيقة 33 .

الشوط الثانى

وجاء فى الشوط الثانى احرازجون انطوى الهدف الثالث لفريق بيراميدز وجاء فى الدقيقة 52 ، ثم اضاف محمد فاروق الهدف الرابع بالدقيقة 56،بينما أحرز الهدف الخامس اللاعب ويلفريد كانون بالدقيقة 76، واختم تراورى بالنص دسته بالدقيقة 87.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول المجموعات برصيد 6 وجاءت بالفوز في الجولة الأولى خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم اليوم على نواذيبو الموريتاني

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون

خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوى

وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبد الله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري