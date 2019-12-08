شكرا لقرائتكم محمود كهربا يستقبل حمصة مشجع الأهلي الشهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان "حمصة " مشجع أهلاوى فقد قدميه وهو فى طريقه للعودة إلى البيت بعد الانتهاء من مشاهدة مباراة النادى الأهلى وفريق "اطلع بره"، فى إطار منافسات الدور التمهيدى من "دورى أبطال أفريقيا".
ويتردد أنباء قوية أن محمود "كهربا " قام بالتوقيع للنادي الأهلي، وسينتقل إلى صفوفه مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكان النادي البرتغالي أعلن تعاقده مع كهربا في يوليو الماضي، فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.
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