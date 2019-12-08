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بيراميدز يتقدم بيهدفين على نواذيبو الموريتاني بالشوط الأول

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول الذى يجمع بين فريقى بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بتقدم فريق الاهرام بهدفين دون رد على ستاد الدفاع الجوي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

واحرز الهدف الأول لبيراميدز اللاعب محمد فاروق وجاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، ثم اضاف ايرك تراورى الهدف الثانى فى الدقيقة 33 .

 

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون

خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر -  إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوى

وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبد الله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري

 

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