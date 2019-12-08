شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: كهربا فسخ عقده مع أفيس البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل ادارة النادي الأهلي ان محمود عبد المنعم كهربا مهاجم افيس البرتغالي والمنتخب الوطني فسخ عقده مع ناديه خلال الساعات الماضية. وكشف المصدر ان فسخ كهربا لعقده مع افيس يأتي تمهيدا لتوقيعه للأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم. وكان اليوم السابع قد اشار في وقت سابق لتوقيع كهربا للاهلي لمدة 4 سنوات ونصف

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