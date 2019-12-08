الأمير القطري يحضر نهائي خليجي 24 ويتوج الفائز بالكأس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

قال أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إن قطر عاشت أياما رائعة خلال بطولة “خليجي 24” بمشاركة الأشقاء.

وقال أمير قطر عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، “سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج الـ٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة”.

وأضاف “هنيئاً للبحرين الفوز باللقب وحظاً أوفر للفرق الأخرى”.

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وتابع قائلا “فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها”.

وتواجد أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة، في مدرجات نهائي بطولة كأس الخليج 24 بين منتخبي السعودية والبحرين.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البحريني بهدف دون رد سجله محمد الرميحي، لتتوج البحرين بأول لقب في تاريخها.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يحقق فيها الأحمر البحريني لقب البطولة، التي انطلقت عام 1970.