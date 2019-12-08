رئيس ريال مدريد يخطط لإطلاق بطولة "سوبر الدوري الأوروبي"









اسماء السيد - أكد تقرير أميركي بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يخطط لإطلاق مسابقة قارية جديدة تحت اسم " سوبر الدوري الأوروبي " بهدف جمع كبار الأندية الأوروبية في بطولة واحدة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ، فإن فكرة بيريز تقوم على إيجاد قسمين ، كل قسم يضم 20 فريقاً من إسبانيا وإنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ، مع تغييرها من موسم لآخر بحسب نتائجها ، على ان تكون المنافسات على مدار موسم رياضي، مما يجعل الأندية التي تشارك فيها تنفصل عن دورياتها المحلية وبقية المسابقات القارية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

وبحسب المصادر، فإن بيريز باشر جهوده لإقناع مسؤولي كرة القدم بفكرته، وفي مقدمتهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورؤساء الأندية الكبيرة .

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ويراهن رئيس النادي الإسباني على الإيرادات المالية الضخمة التي ستجنيها المسابقة الجديدة نظير مشاركة افضل و أقوى الأندية الأوروبية، مقابل تخليها عن المشاركة في دوريات بلادها، بالإضافة الى المسابقتين القاريتين الحاليتين ، لأنها لا تحقق الأرباح المرضية لكبار الأندية.

كما يراهن بيريز على التقويم العالمي الجديد الذي سيطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2024 ، والذي سيغير كثيراً من اجندة مسابقات "الفيفا" الرسمية ، إذ ان الأعوام التي تسبق الإعلان الرسمي سوف تكون مخاضاً مليئاً بالأفكار والمقترحات لإلغاء بطولات و إطلاق اخرى، خاصة على المستوى القاري والعالمي ، لتتماشى مع مرحلة عولمة كرة القدم، والتي قد تضعف المسابقات المحلية.

وفي حال تجاوب رئيس "الفيفا" مع رئيس الريال، فإن ذلك سيعطي دفعة قوية لمشروع فلورنتينو بيريز ، خاصة ان جياني إنفانتينو قد راهن على تغيير الخريطة الكروية في العالم منذ توليه رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016 .

يشار الى أن مقترح فلورنتينو بيريز سيجد معارضة شديدة من قبل مسؤولي الدوريات الأوروبية الكبرى ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لأن إقامة هذه البطولة سوف تضر بالدوريات المحلية وستؤثر أيضاً على بطولتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي .