حزب العمال البريطاني يراهن على الجماهير لكسب الانتخابات البرلمانية









اسماء السيد - لجأ حزب العمال البريطاني الذي يتزعمه جيرمي كوربين إلى الاستعانة بجماهير كرة القدم في محاولة منه لتعزيز فرصته بالفوز على منافسه التقليدي حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون رئيس الوزراء الحالي ، وذلك خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ووفقا لما نقله موقع "جيف مي سبورت" فإن حزب العمال قدم وعوداً للجماهير الإنكليزية بسن قوانين جديدة تمنحهم صلاحيات أكثر للتدخل في إدارة شؤون أنديتهم ، خاصة في ما يتعلق باختيار المدراء الفنيين لفرقهم ، حيث يقترح حزب العمال وضع قانون يمكن الجماهير من اقتراح إسمين على إدارات أنديتهم ، على ان تقرر الأخيرة الاختيار بينهما .

كما عبر حزب العمال عن دعمه القوي لاتحادات إنكلترا و ويلز و اسكتلندا و إيرلندا الشمالية في مسعاها للترشح لتنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم عام 2030.

ويدرك حزب العمال القاعدة الانتخابية العريضة التي تضمها جماهير كرة القدم، حيث يمتلك كل نادٍ من الأندية العشرين التي تنشط في الدوري الإنكليزي على ملايين من العشاق الذين يرغبون في حصولهم على مكانة افضل في أنديتهم نظير مساهمتهم في رفع إيراداتها المالية من خلال اقتناء منتجاتها وتذاكر مبارياتها.

