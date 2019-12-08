معاناة كولن مستمرة وفوز ثان قاتل لبادربورن









اسماء السيد - استمرت معاناة كولن بخسارته أمام مضيفه أونيون برلين صفر-2 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني والتي اختتمت بسقوط قاتل لفيردر بريمن أمام ضيفه وبادربورن صفر-1.

ودخل كولن اللقاء وهو يبحث عن فوزه الأول منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر، وتحديدا المرحلة الثامنة حين تغلب على بادربورن 3-صفر، لكنه خرج منه يجر خلفه ذيل خيبة هزيمة خامسة في آخر ست مراحل، يضاف اليها خروجه من الدور الثاني لكأس ألمانيا على يد فريق الدرجة الرابعة ساربروكن (2-3)، وتعادله في المرحلة الماضية على أرضه مع إوغسبورغ (1-1).

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ويدين أونيون برلين بفوزه الرابع في المراحل الخمس الأخيرة وتجديده تفوقه على كولن الذي خسر المواجهة الأخيرة بين الفريقين الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية (صفر-2 أيضا)، الى السويدي سيباستيان أندرسون الذي سجل الهدفين (33 و50)، رافعا رصيد فريقه الى 19 نقطة في المركز العاشر.

وفي المقابل، تراجع كولن الى المركز الثامن عشر الأخير لصالح بادربورن الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة سجله البديل سفين ميتشل وتأكد بعد الاحتكام الى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر"، ملحقا بفيردر بريمن هزيمته التاسعة هذا الموسم.

ورفع بادربورن رصيده الى ثماني نقاط بفارق الأهداف أمام كولن، فيما تجمد رصيد بريمن عند 14 في المركز الرابع عشر بعد تلقيه هزيمته السادسة هذا الموسم، ما عكر على مهاجمه البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو، ابن الـ41 عاما الذي دخل في بداية الشوط الثاني، انجاز أن يكون أول لاعب في التاريخ يلعب ضد 38 فريقا مختلفا في الدوري الألماني بحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.