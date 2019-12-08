برشلونة ينفرد بصدارة الأندية الأكثر تتويجاً بجائزة "الكرة الذهبية"









اسماء السيد - انفرد برشلونة الإسباني بصدارة الأندية الأكثر تتويجاً بـ "الكرة الذهبية" بفضل تتويج المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة لعام 2019 يوم الاثنين الماضي.

وكان نادي برشلونة قد نجح في فك الارتباط مع غريمه ريال مدريد بعد عام واحد فقط من تقاسمهما الصدارة ، حيث اصبح رصيد الكتالونيين 12 كرة ذهبية مقابل 11 كرة ذهبية لأبناء العاصمة مدريد.

وفاز برشلونة بكراته الذهبية بفضل ستة من أساطيره على رأسهم نجمه الحالي وهدافه ليونيل ميسي الفائز بالجائزة ست مرات في إنجاز تاريخي ، بالإضافة إلى الهولندي الراحل يوهان كرويف الذي نالها مرتين ، فيما نالها اربعة لاعبين لمرة واحدة وهم الإسباني لويس سواريز و البلغاري هيريستو ستويشكوف و البرازيليان ريفالدو و رونالدينيو.

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ويمتلك ريال مدريد 11 كرة ذهبية جعلته يحتل المركز الثاني ، يليه ناديا أي سي ميلان و يوفنتوس الإيطاليان، والذي يمتلك كل منهما 8 كرات ذهبية.

وفي المركز الخامس تواجد نادي بايرن ميونيخ الألماني بخمس كرات ذهبية، يليه سادساً مانشستر يونايتد الإنكليزي بأربع كرات ذهبية ، ثم اربعة اندية تمتلك كرتين ذهبيتين، وهي إنتر ميلان الايطالي و اياكس امستردام الهولندي و دينامو كييف الأوكراني و هامبورغ الألماني .

وأخيراً، فإن هناك تسعة أندية تمتلك كرة ذهبية واحدة فقط ، وهي بنفيكا البرتغالي و ليفربول و بلاكبول الإنكليزيان و فيرينتسفاروشي المجري و دينامو موسكو الروسي و دوكلا براغ التشيكي و اولمبيك مرسيليا الفرنسي و بروسيا دورتموند و بروسيا منشنغلادباخ الألمانيان.