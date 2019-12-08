- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. احصائيات مباراة المصرى ورينجرز النيجيرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .
تقدم النيجيرى أوستن أموتو بالهدف الأول للمصرى من صناعة الليبى مفتاح طقطق الذى توغل داخل منطقة الجزاء وقام بعمل عرضية لاموتو الذى اطلق قذيفة داخل المرمى معلنا عن الهدف الأول لأبناء بورسعيد ، وفى الدقيقة 16 يضيع أحمد ياسر مهاجم المصرى هدف مؤكد بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجانب المرمى .
وفى الشوط الثانى أضاف مفتاح طقطق وحسن على الهدفين الثالث والرابع للمصرى ، قبل أن يسجل لاعبو رينجرز النيجيرى هدفين متتاليين فى الخمس دقائق الأخيرة .
ننشر أهم إحصائيات مباراة المصرى ورينجرز بالكونفيدرالية :-
احصائيات المصرى ورينجرز
كانت هذه تفاصيل خبر انفوجراف .. احصائيات مباراة المصرى ورينجرز النيجيرى بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.