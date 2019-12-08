شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. احصائيات مباراة المصرى ورينجرز النيجيرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم النيجيرى أوستن أموتو بالهدف الأول للمصرى من صناعة الليبى مفتاح طقطق الذى توغل داخل منطقة الجزاء وقام بعمل عرضية لاموتو الذى اطلق قذيفة داخل المرمى معلنا عن الهدف الأول لأبناء بورسعيد ، وفى الدقيقة 16 يضيع أحمد ياسر مهاجم المصرى هدف مؤكد بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجانب المرمى .

وفى الشوط الثانى أضاف مفتاح طقطق وحسن على الهدفين الثالث والرابع للمصرى ، قبل أن يسجل لاعبو رينجرز النيجيرى هدفين متتاليين فى الخمس دقائق الأخيرة .

Advertisements

ننشر أهم إحصائيات مباراة المصرى ورينجرز بالكونفيدرالية :-