شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تراورى يُكمل نصف الدستة فى مرمى نواذيبو الموريتانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز إيريك تراورى لاعب بيراميدز الهدف السادس فى شباك نواذيبو الموريتانى بالدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز محمد فاروق هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 10 من ضربة ثابتة، ثم أحرز إيريك تراورى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 32 من ضربة رأس متقنة، وأحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثالث لبيراميدز بالدقيقة 52، ثم أحرز محمد فاروق هدفه الثانى والرابع لفريقه فى الدقيقة 56، وأحرز الإيفوارى ويلفريد كانون الهدف الخامس فى الدقيقة 75.

وشهدت الدقيقة 65 عودة عبد الله السعيد قائد بيراميدز للمشاركة مع فريقه بدلاً من محمد فاروق، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ خلال تواجده فى معسكر المغرب.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون

خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوى

Advertisements

ويضم تشكيل نواذيبو كلاً من..

حراسة المرمى: عبدوه المجيد ندياي

الدفاع: مصطفى جبريل – عبد الله سي – عمر منجاني – محمد واد

فى الوسط: عبد الله جاي – ماندلا كونتيه – جاكوب إزيكيل

فى الهجوم: هيميا تانجى – بوباكار باجيلي – ماهماني سيسيه

وكان بيراميدز حقق الفوز خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.