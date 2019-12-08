شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يقرر الرحيل عن بيراميدز بعد تجاهل ديسابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر أحمد على مهاجم بيراميدز، على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعد تجاهله من قبل المدير الفنى الفرنسى سبستيان ديسابر.

ومنذ انضمام أحمد على لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمًا من المقاولون العرب، لم يشارك اللاعب إلا فى مباراتين فقط، الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية الأفريقية، والثانية أمام طنطا بالدورى الممتاز، وأكد ديسابر فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى أمس السبت، أن أسلوب لعب أحمد على لا يناسبه لذلك لا يتم الاعتماد عليه.

Advertisements

ويمتلك أحمد على عدة عروض فى الوقت الحالى، ومن المنتظر أن يتم دراستها مع مسئولى بيراميدز للوقوف على أفضلها للاعب والنادى قبل اتخاذ القرار الرسمى فى هذا الشأن.