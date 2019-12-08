شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملامح من تأهل الإسماعيلي لدور الستة عشر لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعلى خلفية نستعرض مجموعة من ملامح المباراة التى جاءت كالتالى .. -الهدف الاول لبكيتى سيلفا مع الاسماعيلى فى مسابقة الكأس ورقم 240 للأجانب مع الفريق فى جميع البطولات. -محمد مخلوف احتاج فقط إلى 33 دقيقة لتسجيل أول أهدافه بقميص فريقه.

محمد مخلوف لاعب الاسماعيلى Advertisements -جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى الدولى محمد صادق يشارك مع الفريق بعد غياب دام نحو 200 يوما. -الكلين شيت “شباك نظيفة” الأول للإسماعيلى فى بطولة الكأس هذا الموسم والسادس بشكل عام. -المشاركة السابعة لحارس المرمى محمد مجدى مع الاسماعيلى هذا الموسم فى كل البطولات حقق خلالها 5 كلين شيت -الإسماعيلي خلال مشاركته طوال تاريخه فى 88 موسما من مسابقة كأس مصر لعب 202 مباراة فاز فى103 وتعادل 41 وخسر 58 مرة وله من الأهداف 303 هدفا وعليه 204 هدفا.

الاسماعيلى

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