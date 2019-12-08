شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنطوى يزيد أوجاع نواذيبو بهدف ثالث لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز الهدف الثالث لفريقه فى شباك نواذيبو الموريتانى بالدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز محمد فاروق هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 10 من ضربة ثابتة، ثم أحرز إيريك تراورى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 32 من ضربة رأس متقنة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون

خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري

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خط الهجوم: جون أنطوى

ويضم تشكيل نواذيبو كلاً من..

حراسة المرمى: عبدوه المجيد ندياي

الدفاع: مصطفى جبريل – عبد الله سي – عمر منجاني – محمد واد

فى الوسط: عبد الله جاي – ماندلا كونتيه – جاكوب إزيكيل

فى الهجوم: هيميا تانجى – بوباكار باجيلي – ماهماني سيسيه

وكان بيراميدز حقق الفوز خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.