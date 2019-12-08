شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: سعيد بأداء لاعبى المصري أمام رينجرز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى عن سعادته عقب فوز فريقه أمام رينجرز النيجيرى و الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبين أثناء سير اللقاء . وأوضح إيهاب جلال خلال تصريحات إعلامية أن لاعبى المصرى متميزون ولديهم ثقة فى أنفسهم وأن جميع اللاعبين لديهم الفرصة فى المشاركة خلال الإجتهاد فى التدريبات . وأشار إيهاب جلال أنه فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء كان لديه تخوف كبير عقب إحراز الفريق النيجيرى هدفين وغياب التركيز عن اللاعبين. Advertisements نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال: سعيد بأداء لاعبى المصري أمام رينجرز بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.