شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. كهربا يستقبل " حمصة " مشجع الأهلي فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل محمود كهربا لاعب فريق أفيش البرتغالى و منتخب مصر مشجع الاهلى " حمصة " فى منزلة وذلك لدعم المشجع عقب فقد قدميه خلال الفترة الماضية .

وكان "حمصة " مشجع أهلاوى فقد قدميه وهو فى طريقه للعودة إلى البيت بعد الانتهاء من مشاهدة مباراة النادى الأهلى وفريق "اطلع بره"، فى إطار منافسات الدور التمهيدى من "دورى أبطال أفريقيا".

ويتردد أنباء قوية أن محمود "كهربا " قام بالتوقيع للنادي الأهلي، وسينتقل إلى صفوفه مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكان النادي البرتغالي أعلن تعاقده مع كهربا في يوليو الماضي، فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.

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