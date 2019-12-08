شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: "تلقيت اتصال من الخطيب وطمأنته أنا بخير والمهم إنه كمان بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالمملكة العربية السعودية، تلقيه مكالمة هاتفية من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للاطمئنان عليه.

وقال تركى آل الشيخ عبر "فيس بوك"، "تلقيت اتصال غالي من أخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وطمنته أنا بخير والمهم إنه كمان يكون بخير "

وكان محمود الخطيب قرر زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، تقديرًا للعلاقة التي تربطه بالمستشار تركي آل الشيخ والذي حرص على زيارة الخطيب بمنزله في فترة العلاج الأخيرة.

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وكان محمود الخطيب قد توجه إلى جماهير فريقه أثناء مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى ثانى لقاءات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، بمدرجات ملعب السلام بين شوطى بعد هجومهم علي مجلس الإدارة، وودار حديثا مطولا بين الخطيب وعدد من جماهير الأهلي انتهى بقيام الجماهير بتشجيع الفريق، وعاد الخطيب للمقصورة مجددا بعد انتهاء أزمة الجماهير، حيث فاز الأهلى بنتجة هدفين مقابل هدف.