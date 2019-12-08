تركى آل الشيخ: "تلقيت اتصال من الخطيب وطمأنته أنا بخير والمهم إنه كمان بخير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالمملكة العربية السعودية، تلقيه مكالمة هاتفية من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للاطمئنان عليه.
وقال تركى آل الشيخ عبر "فيس بوك"، "تلقيت اتصال غالي من أخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وطمنته أنا بخير والمهم إنه كمان يكون بخير "
وكان محمود الخطيب قد توجه إلى جماهير فريقه أثناء مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى ثانى لقاءات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، بمدرجات ملعب السلام بين شوطى بعد هجومهم علي مجلس الإدارة، وودار حديثا مطولا بين الخطيب وعدد من جماهير الأهلي انتهى بقيام الجماهير بتشجيع الفريق، وعاد الخطيب للمقصورة مجددا بعد انتهاء أزمة الجماهير، حيث فاز الأهلى بنتجة هدفين مقابل هدف.
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