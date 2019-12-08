مصدر لمصراوي: جلسة بين الخطيب وعبد الحفيظ قبل السفر لفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء عقد جلسة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الخطيب عقد جلسة أيضًا مع لجنة التخطيط بالنادي والتي يترأسها محسن صالح.

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وأوضح المصدر أن المجلس سيعقد اجتماعًا غدًا الإثنين في مقر النادي بالشيخ زايد، قبل سفر الخطيب إلى فرنسا يوم الثلاثاء المقبل حيث سيضخع لعلاج طبيعي لمدة 15 يومًا.

وكان الخطيب تواجد في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر (2-1) ضمن الجولة الثانية عن منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني من مجموعته الأفريقية برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع الهلال السوداني، وبفارق ثلاث نقاط عن النجم الساحلي التونسي متصدر الترتيب، في المقابل يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي الترتيب بدون نقاط.