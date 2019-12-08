مباشر.. بيراميدز 6-0 نواذيبو الموريتاني.. الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق نادي بيراميدز فوزًُا كبيرًا بسداسية أمام نواذيبو الموريتاني، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: أحمد الشناوي - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون - إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - جون أنتوي

وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبد الله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري.

ورفع بيراميدز رصيده لـ6 نقاط، نفس رصيد بيراميدز، ولكن الأول متفوق بفارق الأهداف.

وكان بيراميدز استطاع الفوز أمام اينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة (3-1).

وفاز المصري في الجولة الثانية على حساب رينجرز بأربعة أهداف لهدفين، بعد الفوز في الجولة الأولى على نواذيبو الموريتاني (3-2).

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تفاصيل المباراة:

تقدم بيراميدز في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد فاروق، من ضربة حرة مباشرة، وضعها بشكل رائع على يسار الحارس الموريتاني.

وأضاف اريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف جون أنطوي الهدف الثالث لبيراميدز، في الدقيقة 53، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الرابع في الدقيقة 56، بعدما حوّل ركنية في شباك الضيوف.

وأضاف ويلفريد كانون الهدف الخامس لبيراميدز، بعد تسديدة قوية من اريك تراوري ارتدت من الحارس ليتابعها المدافع الإيفواري في المرمى، في الدقيقة 75.

وأضاف اريك تراوري الهدف السادس بعد خطأ دفاعي داخل منطقة الجزاء، ليضعها نجم بيراميدز في الشباك، بالدقيقة 84، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بيراميدز الكبير بسداسية.