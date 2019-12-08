"لدينا ميزة".. إيهاب جلال يعلق على مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أنه لم يتوقع الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعبين أمام فريق إينوجو رينجرز النيجيري.

فريق المصري حقق فوزًا كاسحًا على بطل نيجيريا بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف إيهاب جلال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"لم أتوقع الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعبين بسبب الحضور الجماهيري وهذا ما سيشكل ضغطًا علينا إلا أننا قدمنا مستوى رائع".

Advertisements

وعن مواجهة بيراميدز المقبلة في البطولة الأفريقية :"لدينا ميزة بمواجهة بيراميدز وعدم السفر خارج مصر خاصة أن الفريق سيتعرض لإرهاق كبير في الفترة المقبلة لأننا سنخوض ما يقرب من أربع مباريات في بطولة الدوري من بينهم مواجهة بيراميدز".

ويتصدر المصري البورسعيدي صدارة مجموعته برصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين، في المقابل يأتي بيراميدز في المركز الثاني مؤقتًا لحين مواجهة فريق إف سي نواذيبو بطل موريتانيا.

ومن المقرر أن يلعب المصري منافسه بيراميدز في 29 من الشهر الجاري بمصر على أن تتجدد المواجهة بين الفرقين في فبراير المقبل.