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البحرين تتوج بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في التاريخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج 24، المقامة في قطر، بعد الفوز على حساب في المباراة النهائية بهدف نظيف.

أحرز هدف البحرين محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69؛ ليمنح بلاده التتويج باللقب.

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وتعد تلك المرة الاولى في تاريخ البحرين التي يتوج فيها ببطولة كأس الخليج.

وسبق أن فاز المنتخب السعودي على نظيره البحريني في دور المجموعات بهدفين نظيفين.

وتأهل المنتخب البحريني، كثاني المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام المنتخب العماني، قبل الفوز على العراق بضربات الترجيح في نصف النهائي.

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