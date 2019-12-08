محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
توج المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج 24، المقامة في قطر، بعد الفوز على حساب السعودية في المباراة النهائية بهدف نظيف.
أحرز هدف البحرين محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69؛ ليمنح بلاده التتويج باللقب.
وتعد تلك المرة الاولى في تاريخ البحرين التي يتوج فيها ببطولة كأس الخليج.
وسبق أن فاز المنتخب السعودي على نظيره البحريني في دور المجموعات بهدفين نظيفين.
وتأهل المنتخب البحريني، كثاني المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام المنتخب العماني، قبل الفوز على العراق بضربات الترجيح في نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تتوج بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.