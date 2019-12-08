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تركي آل الشيخ يثمن زيارة الخطيب

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أكد المستشار  تركي آل الشيخ رئيس بيراميدز السابق أنه تلقى مكالمة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان عليه.
وقال تركي الشيخ عبر حسابه فيس بوك"، "تلقيت اتصال غالي من أخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وطمنته أنا بخير والمهم إنه كمان يكون بخير".

وكان الخطيب قرر زيارة المستشار تركي آل الشيخ للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

 

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