فاز فريق 18 سنة لآنسات كرة السلة بقياده شريف صلاح الدين على سكر الحوامديه بنتيجه 10/58 بالمباراه الأولى التي جمعت بين الفريقين اليوم بملاعب صيد الدقي بالدور قبل النهائي ببطوله الجيزة.

ويحتل الفريق صداره البطولة، ومن المقرر أن يواجه الفريق الترسانه مساء الأربعاء المقبل بالجوله الثانيه من الدور نفسه بملاعب صيد الدقي.

الأولى التي جمعت بين الفريقين اليوم بملاعب صيد الدقي بالدور قبل النهائي ببطوله الجيزة.ويحتل الفريق صداره البطولة، ومن المقرر أن يواجه الفريق الترسانه مساء الأربعاء المقبل بالجوله الثانيه من الدور نفسه بملاعب صيد الدقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئات سلة الزمالك يهزمن سكر الحوامدية ببطولة الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.