إنبي في الجونة غدًا للقاء فريقها في الدوري

يغادر فريق إنبي إلى الجونة غدًا الإثنين للقاء فريقها الثلاثاء في الخامسة مساء في إطار الجولة السابعة للدوري الممتاز. للدوري الممتاز. ويغيب عن صفوف الفريق البترولي الرباعي محمود غالي وأحمد عبدالعزيز "زيزو" ومحمود صلاح للإصابة. "زيزو" ومحمود صلاح للإصابة. يذكر أن إنبي ودع بطولة كأس مصر مبكرا بعد خسارته أمام الترسانة بركلات الترجيح 4-3 وانتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

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