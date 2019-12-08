مدرب رينجرز: المصري استحق الفوز علينا

أكد ساليسيو يوسف المدير الفني لفريق اينوجو رينجرز النيجيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب نهاية مباراة فريقه أمام المصري والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدفين أن المصري كان الأفضل على مدار

الشوطين لذا استحق الفوز وبهذه النتيجة الكبيرة.

وأضاف، أن لاعبيه لم يؤدوا المطلوب منهم على مدار الشوطين وسكنت شباكهم أهداف سهلة صعبت من مهتهم في العودة إلى المباراة

، مؤكدًا أنه يسعى إلى تكوين فريق قوي لرينجرز في الفترة القادمة خاصًة وأنه لم يمر على توليه المسئولية سوى عشرة أيام على الأكثر ، مختتمًا حديثه بأن الأمل في الصعود ما زال باقيا حيث يأمل الفريق في الفوز بكافة مبارياته المقبلة سعيا للصعود لدور الثمانية.