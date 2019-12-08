طائرة سموحة تحت ١٥ سنة تفوز على النصر بثلاثية

فاز فريق سموحه للكرة الطائرة بنين تحت ١٥ سنة على النصر ١/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب النصر ضمن مباريات بطولة الجمهورية.

ويضم فريق سموحة كلا من :سيف عثمان وأحمد الحضرى ومحمد إبراهيم ومهاب أباظة و مروان وائل ومحمد سمير وزياد أحمد ومحمد حلوج ويحيى هشام ومروان رشوان وأدهم شراكى وعمر يوسف وحازم وجيه وأحمد عمرو ومصطفى عمرو وعلاء عمرو وعمر ياسر ويوسف علاء ونور أيمن ومحمد وليد. الحضرى ومحمد إبراهيم ومهاب أباظة و مروان وائل ومحمد سمير وزياد أحمد ومحمد حلوج ويحيى هشام ومروان رشوان وأدهم شراكى وعمر يوسف وحازم وجيه وأحمد عمرو ومصطفى عمرو وعلاء عمرو وعمر ياسر ويوسف علاء ونور أيمن ومحمد وليد. ويتكون الجهاز الفني من: طارق الزفتاوى رئيس الجهاز، أحمد خليل مدير قطاع الناشئين، أحمد العسكرى مدرب الفريق، مصطفى العشماوى إدارى الفريق، وليد عبدالرؤوف مخطط الأحمال، إبراهيم الشاذلى علاج طبيعي.

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