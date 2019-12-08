تعرف على المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس الخليج العربي

توج المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج العربي الـ24 علي حساب نظيره منتخب السعودي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل. بن خليفة بنادى الدحيل. المنتخبات الخليجية استطاعت الظفر بكاس الخليج العربي باستثناء المنتخب اليمني، ويتربع المنتخب الكويتي على رأس المنتخبات المتوجة بكأس الخليج العربي.

نستعرض لكم المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الخليج العربي :

الكويت 10

السعودية 3

قطر 3

العراق 3

عمان 2

الإمارات 2

البحرين 1

وتستضيف دولة العراق بطولة كأس الخليج العربي الـ25 "خليجى ٢٥" في العاصمة البصرة. رأس المنتخبات المتوجة بكأس الخليج العربي.نستعرض لكم المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الخليج العربي :الكويت 10قطر 3العراق 3عمان 2الإمارات 2البحرين 1وتستضيف دولة العراق بطولة كأس الخليج العربي الـ25 "خليجى ٢٥" في العاصمة البصرة.

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