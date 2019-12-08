إيهاب جلال: المصري لديه ميزة بمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أنه لم يتوقع الاداء الجيد الذي ظهر عليه لاعبيه خلال مباراة امام اللاعبين أمام فريق إينوجو رينجرز النيجيري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات عبر شاشة "بي تلفزيونية، "لم أتوقع الأداء الجيد

الذي ظهر عليه اللاعبين بسبب الحضور الجماهيري وهذا ما شكّل ضغطًا علينا إلا أننا قدمنا مستوى رائع".

وتابع لدينا ميزة بمواجهة بيراميدز وعدم السفر خارج مصر خاصة أن الفريق

سيتعرض لإرهاق كبير في الفترة المقبلة لأننا سنخوض ما يقرب من أربع مباريات في بطولة الدوري من بينهم مواجهة بيراميدز".

ويتصدر المصري البورسعيدي صدارة مجموعته برصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين، في المقابل يأتي بيراميدز في المركز الثاني مؤقتًا لحين مواجهة فريق إف سي نواذيبو بطل موريتانيا.