صالات المنيا يحقق فوزه الرابع على التوالي ويهزم اتحاد الشرطة بثنائية نظيفة

واصل فريق كرة الصالات بنادي المنيا ، انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي بالدوري الممتاز، وحقق الفريق مساء اليوم الاحد ، فوزا هاما على اتحاد الشرطة بهدفين نظيفين، وتمكن ابناء المنيا من خطف هدفا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ، من تسديدة قوية للاعب ،

علاء دونجا ، احرزها بضربة حرة .

وبعدها نجح فضل الطيب ، حارس مرمى المنيا ، في التصدي لعدة تسديدات للفريق المنافس، إلى ان احرز الفريق هدفا آخر ، في الثواني الاخيرة ، من المباراة

بأقدام اسماعيل بلانكو. وعقب فوز اليوم ، يرتفع رصيد المنيا ، إلى 13 نقطة، يذكر أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا .

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يضم حاليا كل من، هشام بلية ، مديرا فنيا، وبسيوني ، مدربا، ياسر مصطفى ، مديرا للكرة، مصطفى جلال ، مدرب لياقة بدنية، ورضا احمد ، مدير إداري، تحت إشراف ، هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة.