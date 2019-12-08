علي مبخوت يفوز بجائزة هداف خليجي 24

حصد مهاجم منتخب الإمارات علي المبخوت بجائرة هداف بطولة كأس الخليج العربي الـ24 المقامة في قطر. وسجل علي مبخوت 5 أهداف مع منتخب الإمارات خلال مواجهات كأس الخليج العربي 24، ويأتي في المركز الثاني أكرم عفيف وعبدالكريم حسن لاعبا المنتخب القطري برصيد 3 أهداف. الخليج العربي 24، ويأتي في المركز الثاني أكرم عفيف وعبدالكريم حسن لاعبا المنتخب القطري برصيد 3 أهداف. وكان منتخب الإمارات ودع خليجي 24 من مرحلة المجموعات.

وتوج المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج العربي الـ24 علي حساب نظيره منتخب السعودي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل.



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