بيشكتاش يهزم قاسم باشا في الدوري التركي بمشاركة محمد النني

حقق فريق بيشكتاش التركي الذي يضم بين صفوف المحترف المصري محمد النني فوز صعب علي نظيره قاسم باشا والذي يضم بين صفوف كريم حافظ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب استاد قاسم باشا ضمن مباريات الأسبوع الـ14من الدوري التركي. التي جمعت بينهما علي ملعب استاد قاسم باشا ضمن مباريات الأسبوع الـ14من الدوري التركي. سجل أهداف اللقاء جانير إركين وهدفين لاعب أوموت نايير وجاءت أهداف بيشكتاش في الدقائق 39ـ71ـ90 أهداف بيشكتاش في الدقائق 39ـ71ـ90 بينما سجل أهداف قاسم باشا مصطفى بيكتيميك و فودي كويتا وجاء الأهداف في الدقائق 24ـ56 وبهذه النتيجة يحصد فريق بيشكتاش النقطة السابعه والعشرون يحتل بها المركز الثاني بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 12يحتل بها المركز الخامس عشر.

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