الشيخ علي بن خليفة يهنئ الشعب البحريني بالإنجاز التاريخي في خليجي 24

وجه الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني التهنئة لشعب البحرين على التتويج بلقب بكأس الخليج للمرة الاولي في التاريخ بعد الفوز بهدف نظيف على المنتخب السعودي في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وقال :”ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي وحظ أوفر للمنتخب السعودي“.

وقال أل خليفة في تصريحات صحفية بعد المباراة :”المنتخبان قدما مباراة جميلة ورائعة في نهائي العرس الخليجي، ولا يسعنا سوى أن نهنئ الشعب البحريني على هذا الإنتصار والتهنئة موصولة للجهاز الفني واللاعبين أصحاب الإنجاز التاريخي ونشكر الاتحاد القطري على الدعم والمساندة لجميع المنتخبات بشكل عام والمنتخب البحريني بشكل خاص، وأيضاً نشكرهم على كافة الترتيبات والدعم للجماهير الغفيرة التي حضرت الدوحة من أجل مساندة المنتخب”.

وبارك الشيخ علي بن خليفة للجنة المنظمة للبطولة على النجاح التنظيمي وقال :”البطولة كانت مميزة للغاية وحققت نجاحاً كبيراً وهذا يعود للخبرة الكبيرة التي تمتلكها قطر في التنظيم وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قريبة أخرى”.

وأضاف :”الجميع في المنتخب أجتهد من أجل التتويج باللقب والحمد لله أصبح من نصيبنا بفضل جهود الجميع في المنظومة الكروية في البحرين وهذا الدعم ولد هذا الإنجاز التاريخي، وإن شاء الله مستقبل واعد ينتظر الكرة البحرينية”.