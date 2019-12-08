أحمد مبارك أبو غمار لاعب البحرين يهدي اللقب للجماهير

أبدى أحمد مبارك أبو غمار لاعب المنتخب البحريني سعادته الكبيرة بتتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخ البحرين.
وقال أبوغمار في تصريحات صحفية بعد المباراة :”الحمد لله على الفوز والتتويج باللقب الرائع وأننا أسعدنا جماهيرنا الوفية التي نشكرها علي وقفتها ونهديها هذا اللقب الرائع “.
وأضاف :”عاهدنا أنفسنا على أن نحقق البطولة وأن نقاتل من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، وهذا ما حدث، صحيح أننا خسرنا من السعودية في دور المجموعات بهدفين نظيفين، لكن المباراة النهائية كانت مغايرة”.
وأضاف أبو غمار في حديثه بعد التتويج باللقب :”قدمنا أداء قوياً جداً، لنتغلب على المنتخب السعودي القوي ، بعد مباراة جاءت قوية ومثيرة “.
وتابع : “قلنا سابقا إن المنتخب البحريني سيكون الحصان الأسود، وستكون البطولة من نصيبه وهذا ما تحقق “.
واختتم أحمد مبارك حديثه قائلاً : “لكل إنجاز رجال يقفون خلفه، وفي المقام الأول نرفع هذا الإنجاز إلى ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي عهده وإلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الذي قدم لنا كل الدعم وحرص على المتابعة منذ انطلاق البطولة حتى نهايتها”.
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