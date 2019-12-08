مدرب السعودية: ضربة الجزاء الضائعة حرمتنا من لقب “خليجي 24”

قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، الأحد، إنه حاول أن يحصل على لقب بطولة كأس الخليج (خليجي 24) وأن التوفيق لم يحالف فريقه.

جاء ذلك بعدما خسر المنتخب السعودي النهائي الخليجي الذي أقيم في قطر من نظيره البحريني بهدف دون رد.

وفي المؤتمر الصحفي عقب خسارة المباراة النهائي للبطولة أمام البحرين، قال إن فريقه دخل المباراة بكل قوة بحثًا عن اللقب، وأن ضربة الجزاء التي أهدرها سلمان الفرج في الدقيقة 12 أضاعت اللقب.

وأضاف، “أُحيي اللاعبين على ما قدموه، وأهنئ البحرين على الفوز والتتويج باللقب، لقد لعب بشكل مميز، علينا ألا نحزن على الخسارة، لقد كنا قريبين من الفوز”.

وأشار إلى أن البحرين قدمت أداءً جيدًا، وأن فريقه حاول بكل قوة ولكن لم ينجح في التسجيل، ملقيًا باللوم على توقفات المباراة بشكل كبير وأكثر من مرة مؤكدًا أن هذه الأمور لا تحدث في أوروبا وهذا ما قلل من الحماس في اللقاء.

وشدد أن فريقه أهدر العديد من الفرص ولكن لم يحالفه التوفيق، بعد إهدار أكثر من إنفراد بمرمى البحرين والعديد من الفرص السهلة ومنها كرة في العارضة.