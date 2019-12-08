رئيس الاتحاد الآسيوي يعبر عن سعادته بتتويج البحرين بلقب خليجي 24

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سعادته الكبيرة بتتويج منتخب بلاده البحرين بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين اليوم في العاصمة القطرية الدوحة .
وفازت البحرين على السعودية 1 / صفر في نهائي البطولة الخليجية اليوم السبت وحققت اللقب بعد خمسين عاماً من الأنتظار حيث تعتبر أول بطولة خليجية للبحرين.
وأوضح في تصريحات اعلامية :” فرحة لا توصف فأنا بحريني وأفتخر بهذا اللقب فقد انتظرنا تلك اللحظة طويلا”.
وأضاف :” انطلقت البطولة من البحرين والحمد لله اليوم يحقق المنتخب اللقب والحقيقة لم نكن نود أن ترجع جماهيرنا الكبيرة حزينة”.
وأختتم تصريحاته قائلاً :”أشكر اللجنة المنظمة على البطولة الناجحة ” .
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