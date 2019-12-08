هيرفي رينار يعترف بأخطاء فريقه في نهائي خليجي 24

اعترف الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي،بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في مباراته أمام البحرين اليوم بنهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 24) خاصة على مستوى الدفاع ولكن الفريق قدم أيضاً عرضاً جيداً ولكنها كرة القدم حيث تكون الخسارة إحدى الخيارات في هذه اللعبة.

وتغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1 / صفر اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم في قطر.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “أهنئ المنتخب البحريني على الفوز باللقب. توفرت لنا فرص عدة في الشوط الأول وأهدرنا ضربة جزاء وارتدت كرة من العارضة. الأداء الدفاعي لم يكن جيداً. حاولنا مواصلة اللعب للوصول إلى التعادل والوقت الإضافي”.

وأضاف : “هذه هي كرة القدم . أود تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على هذا الأداء الرائع. قدمنا مباراة قوية. هدفنا هو التأهل لكأس العالم”.

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واعترف رينار بأن المنتخب البحريني قدم أداء قويا في المباراة وكان شرسا وقاتل على كل كرة.

وعن عدم وجود ردة فعل جيدة بعد هدف المنتخب البحريني أكد : “حاولنا بذل قصارى جهدنا. عندما يتوقف اللعب كُل دقيقتين لا يكون الأمر سهلاً. لا أريد أختلاق الأعذار ولكن اللعب في أوروبا يختلف عن هذا. لا أريد الصراخ لأن الخسارة جزء من كرة القدم. المنتخب البحريني دافع جيداً عندما سنحت لنا بعض الفرص ولم ننجح في مسعانا”.

وعن عدم الدفع باللاعب حسان تمبكتي ، أشار : “حسان تمبكتي لم يستطع المشاركة في المباراة للإصابة في العضلة الضامة. وخبراني خرج في بداية الشوط الثاني لأنه عانى من بعض الألم ولم يستطع استكمال المباراة. اللاعبان من أفضل المدافعين في الفريق”.